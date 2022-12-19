أخبار الاتحاد اليوم | تعطيل التجديد لكافة الأجانب ولفتة رائعة من نور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق 19 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

رهان خطير .. قرار حاسم من إدارة الاتحاد بشأن عقود الأجانب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ إدارة نادي الاتحاد لقرار حاسم بشأن عقود اللاعبين الأجانب التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid

لفتة رائعة من نجم الاتحاد السابق

عشق محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، لمنتخب الأرجنتين، دفعه لإقامة حفل مصغر في منزله، أثناء نهائي كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

عرض تذاكر الكلاسيكو للبيع

أعلن الاتحاد عرض تذاكر مواجهة الشباب، في كأس الملك، المقرر إقامتها في 22 من الشهر الجاري، للبيع، عبر موقعه الرسمي.

وحدد النادي الجداوي مبلغ 20 ريال، سعرًا للتذاكر الموحدة.

العليان جاهز للشباب

شارك مد الله العليان؛ لاعب الاتحاد، في التدريبات الجماعية لفريقه، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وتأكدت جاهزية اللاعب للمشاركة في مواجهة الشباب، ضمن دور الـ16 من كأس الملك.

نجما الشباب جاهزان لمواجهة الاتحاد

تأكدت جاهزية نجمي الشباب نواف العابد وإيفر بانيجا، للمشاركة في كلاسيكو الاتحاد المنتظر في الكأس.

وشارك الثنائي في المران الجماعي بصورة طبيعية.