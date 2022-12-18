فيديو | دعمًا للأرجنتين .. محمد نور يفتح أبواب منزله لأطفال جيرانه

التانجو يلتقوا بفرنسا حاليًا حيث نهائي مونديال قطر 2022

عشق محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، لمنتخب الأرجنتين، دفعه لإقامة حفل مصغر في منزله، أثناء نهائي كأس العالم قطر 2022.

التانجو يلتقي حاليًا بمنتخب فرنسا، على استاد لوسيل، حيث النهائي، إذ يتفوق رفاق ليونيل ميسي بثنائية نظيفة، مع بقاء ربع ساعة على نهاية المباراة تقريبًا.

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Shahid

ونشر نور فيديو، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، يظهر خلاله مجموعة من الأطفال الصغار، إذ دعاهم لمتابعة المباراة، ولدعم الأرجنتين، منتخبه المفضل.

ونالت لفتة نجم الكرة السعودية الأسبق استحسان الكثير من جماهيره، الذين أشادوا بإنسانيته وفتح أبواب منزله لأطفال جيرانه.

يذكر أن الأرجنتين لم تتوج بلقب كأس العالم منذ عام 1986، فيما توجت فرنسا بطلًا للنسخة الأخيرة روسيا 2018.