أخبار الاتحاد اليوم | تعادل في دوري السيدات، وحجم ديون الاتحاد وبشرى لجمهوره

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 يناير 2023.

الحائلي: جمهورنا شريكنا، لا يمكن أن نرفع أسعار التذاكر

رفض أنمار الحائلي رئيس الاتحاد تمامًا رفع أسعار تذاكر المباريات، مؤكدًا أنهم في النادي لا ينظرون للجمهور إلا كشريك لهم ولا يمكن التسبب بأي ضرر لهم.

حيث قال "نحن ننظر لجماهيرنا أنهم شركاء لنا، صبروا وضحوا كثيرًا ولا يمكن أن نستغلهم خاصة أن جلهم من طلاب المدارس والجامعات، لذا لا يمكن أن يكون ثمن التذكرة عائق لهم في الحضور. نحن نعلم أن التذاكر ستباع بأي سعر لكن تلك علامة تقدير من جانبنا لجمهورنا".

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الاتحاد يكتفي بالتعادل مع اليمامة في دوري السيدات

انتهت مباراة الاتحاد واليمامة في دوري السيدات السعودي الممتاز مساء أمس بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الفريقين إلى 21 نقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

رئيس الاتحاد: ستنتهي ديون النادي بالكامل بعد عامين

كشف أنمار الحائلي خلال تصريحاته مع الإعلامي وليد الفراج عن التفاصيل المالية الخاصة بالاتحاد، إذ قال "الوضع المالي للاتحاد أفضل مما سبق لكن لدينا تحديات كثيرة لأن التزاماتنا كثيرة".

وأضاف "لدينا التزامات دولية واجبة السداد بقيمة 197 مليون ريال، وقد كانت تقريبًا 500 مليون ريال حين استلمنا النادي في 2019. العجز هذا الموسم كان 100 مليون ريال فيما العام الماضي 160 ونطمح الموسم القادم أن يُصبح 70 مليونًا مع بناء فريق قوي لكرة القدم وكذلك لبقية الألعاب. وأتوقع خلال عامين إن شاء الله سيكون الاتحاد قد تخلص من كافة ديونه القديمة".

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تصريحات مهمة لرئيس الاتحاد في كل الاتجاهات

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد أدلى بتصريحات مهمة ومثيرة عن عديد الملفات التي تهم النادي.

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Shahid