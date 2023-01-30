رئيس الاتحاد: رونالدو والشمراني؟ انظروا لما فعله جوستافو مع حمد الله!

هجوم حاد على حمدان الشمراني من قبل جمهور النصر بعد تسببه في كدمة لرونالدو خلال نصف نهائي كأس السوبر

Shahid

استغرب أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، من الهجوم الذي يتعرض له لاعبه حمدان الشمراني، بعد تدخله على قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب النصر، مقارنةً إياه بتدخل البرازيلي لويز جوستافو؛ لاعب العالمي، على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العميد.

العميد والعالمي تقابلا قبل أيام في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في مباراة فاز بها الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وعقب المباراة، هاجم النصراويون الشمراني، بعد تدخله على قدم الدون، وتسببه في كدمة خفيفة له، بداعي تعمده إصابة لاعب، هو الأعلى أجرًا في العالم بأسره.

الحائلي علق على هذا الهجوم، خلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إذ قال: "الاتحاد أتخذ إدارات قانونية ضد الكثيرين، نرصد يوميًا التجاوزات، وإن كنا لا نريد الخروج كثيرًا خارج الملعب، بالنسبة لتدخل الشمراني على رونالدو هو تدخل طبيعي، لا أريد الدخول في الآراء الجماهيرية، لأن أغلبها تكون عاطفية".

وأضاف: "محبو الاتحاد يطلقون على تدخل الشمراني "جرينتا"، أما محبو النصر فيقولون (هذا لاعبنا، تعاقدنا معه بملايين)، وفي نهاية المطاف هذه كرة قدم، ليست كرة تنس".

رئيس النادي الجداوي اختتم: "ماذا عن ركل لويز جوستافو لحمد الله؟، لم يكن ركلًا متعمدًا؟!، لقطة الشمراني كانت محاولة لاستخلاص الكرة بكل رجولة وندية، لكن جوستافو تعمد ركل حمد الله، وفي النهاية حمدان أخذ كارت أصفر على تدخله".

Shahid