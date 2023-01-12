أخبار الاتحاد اليوم | تشافي يشيد بالعميد وحجازي مهدد وجاهزية الثلاثي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 12 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق 12 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

تشافي يشيد بالاتحاد

أشاد تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بقوة نادي الاتحاد والمنافسة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

حجازي مهدد

يواجه الاتحاد فريق الباطن بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وسيخوض المدافع المصري أحمد حجازي هذه المباراة بحذر كبير، خوفًا من الحصول على إنذار، يتسبب في غيابه عن المواجهة التالية أمام الفيحاء، بداعي تراكم البطاقات.

جاهزية الثلاثي لمواجهة الباطن

تنفس نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، الصعداء بعد جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة الباطن المقبلة.

وشارك الثلاثي عبد الرزاق حمد الله وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود في التدريبات الجماعية أمس، لتتأكد جاهزيته للقاء.

بحار يقترب من العودة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن نور الدين البحار؛ لاعب الاتحاد، بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والإعدادي، استعدادًا للعودة للملاعب.

وكان اللاعب قد خضع لجراحة في نوفمبر الماضي، بعد إصابته في غضروف الركبة.

رسالة للحائلي

وجه الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف رسالة لأنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، مطالبًا إياه بالتحرك سريعًا وقراءة المشهد بشكل سليم، كي يتوج الفريق بالبطولات.

وحذر عارف رئيس العميد من المتربصين به ومن ينتظرون سقوطه.

Shahid