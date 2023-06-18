أخبار الاتحاد اليوم | بند غريب في عقد نجولو كانتي وتحذيرات قوية بشأن عبد الزراق حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ18 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ18 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

رسالة شديدة اللهجة .. مسؤول شبابي يحذر الاتحاد بشأن حسان تمبكتي

يبدو أن مسؤولي نادي الشباب السعودي اتخذوا موقفًا مضادًا لنظرائهم في نادي الاتحاد، ولن يكون ضم أي لاعب من الليوث في المستقبل بالأمر السهل. (طالع التفاصيل)

ليس الاتحاد أو برشلونة .. إلكاي جوندوان يفصح لزملائه عن وجهة سعودية مفاجئة هي "الأقرب له"

إذا قيل "إلكاي جوندوان"، يذهب تفكير الجماهير في السعودية لنادي الاتحاد، حيث ربطت التقارير بقوة بينهما، لكن المفاجأة كانت فيما أفصح عنه اللاعب لزملائه في مانشستر سيتي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

رغم التحذيرات .. الاتحاد يضع "بندًا غريبًا" في عقده مع نجولو كانتي

المتبقي في صفقة الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وانتقاله لنادي الاتحاد السعودي ما هو إلا تحديد موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة فقط. (طالع التفاصيل)

محمد جحفلي واسم مغمور .. بدلاء صفقة حسان تمبكتي في الاتحاد

حدد الجهاز الفني لنادي الاتحاد، الصفقات البديلة، حال فشل التعاقد مع حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"يجب منع الصفقة لمصلحة الكرة السعودية" .. مفاوضات متقدمة بين حمد الله وهذا الفريق للرحيل عن الاتحاد!

يبدو أن أيام النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، باتت معدودة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، في الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)