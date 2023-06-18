رغم التحذيرات .. الاتحاد يضع "بندًا غريبًا" في عقده مع نجولو كانتي

الخطوة التي اتخذها الاتحاد في عقد اللاعب الفرنسي تعد غريبة بعض الشيء بالنسبة لجمهوره

المتبقي في صفقة الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وانتقاله لنادي الاتحاد السعودي ما هو إلا تحديد موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة فقط.

العميد يرغب في ضم الفرنسي، تمهيدًا للاستغناء عن لاعب الوسط المصري طارق حامد، الذي قدم موسمًا مميزًا مع الفريق، لكن البحث عن صفقة عالمية لقيادة وسط النمور، الهدف من وراء الاستغناء عنه.

ووفقًا للصحفي "فابريتسيو رومانو" فإن كانتي عبر بنجاح من الفحص الطبي الثاني والأخير مع النادي السعودي، أمس السبت، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

لكن رومانو أشار إلى أن شروط العقد تغيرت مع نجاحه في أكثر من فحص طبي، وتقرر أن تكون مدة العقد أطول مما هو متوقع، دون الكشف عن المدة تحديدًا.

هذه الخطوة تعد غريبة بعض الشيء، خاصةً في ظل كثرة إصابات كانتي مؤخرًا، وتوجيه بعض التحذيرات للنادي الجداوي من منتمين للنادي من إتمامها بالأساس رغم خبرات اللاعب الكثيرة، لكن مطاردة الإصابات له، قد تعيق مسيرة الاتحاد.

كانتي لم يخض إلا تسع مباريات فقط مع البلوز في مختلف مباريات الموسم الماضي، بواقع 685 دقيقة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.