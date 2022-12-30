أخبار الاتحاد اليوم | إطلاق المتجر الإلكتروني، ورقم مذهل للجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 ديسمبر 2022.

دائرة الحكام: الاتحاد حرم من ركلة جزاء أمام التعاون

أكدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للاتحاد خلال مواجهة التعاون وأسفرت عن الهدف الثاني وسجله عبد الرزاق حمدالله في اللقاء الذي انتهى لصالح العميد 3-0.

وأقرت الدائرة خلال تحليل لقطات الأسبوع الماضي عبر يوتيوب بخطأ الحكم عدم احتساب ركلة جزاء أخرى لصالح رومارينيو خلال نفس المباراة.

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الاتحاد يُدشن المتجر الإلكتروني للنادي

أعلن نادي الاتحاد اليوم الجمعة الإطلاق التجريبي لمتجره الإلكتروني عبر تطبيق متجر على الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني.

وأوضح النادي في بيانه أن ذلك يأتي ضمن تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية في النادي مشيرًا إلى أن المتجر يتمتع بآلية لوجستية متكاملة لإيصال المشتريات لكافة أنحاء السعودية.

استدعاء ثلاثي الاتحاد لقائمة الأخضر في خليجي 25

استدعى سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي ثلاثي الاتحاد، عوض الناشري ومدالله العليان وأحمد بامسعود، للمشاركة مع الأخضر في خليجي 25 الذي سينطلق في البصرة العراقية خلال يناير القادم.

الثلاثي سيغيب بذلك عن مباراتي الاتحاد أمام الهلال والشباب في الدوري، وحال وصل المنتخب لنصف النهائي سيغيب اللاعبون عن مواجهة الباطن، وسيغيبون عن مباراة الفيحاء كذلك حال وصل إلى النهائي.

رقم مذهل لجمهور الاتحاد في الدوري السعودي

جمهور العميد هو فخره الأبدي.

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Shahid