أخبار الاتحاد اليوم | انفراجة كبرى في أزمة عبدالرزاق حمدالله ونجم الهلال يوضح حقيقة عرض العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ25 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ25 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد ربطه بالاتحاد والأهلي .. روي فيتوريا يكشف: لماذا رفض العودة للعمل في السعودية؟

أكد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني لمنتخب مصر، تلقيه عرضًا سعوديًا خلال الفترة الماضية، لكنه قابله بالرفض، كاشفًا عن السبب. (طالع التفاصيل)

محمد نور يتوقع نتيجة "الاتحاد والنصر" ويُفاجئ الشنيف بحديثه عن إدوارد ميندي

توقع ضيفا برنامج "دورينا غير"، حسين عبد الغني ومحمد نور، مباراة صعبة بين الاتحاد والنصر، وهي المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن وستُقام مساء غدٍ الثلاثاء في جدة. (طالع التفاصيل)

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انتهت .. تطور مذهل في قضية حمدالله مع النصر

كشف القانوني أحمد الشيخي عن تطور مذهل في قضية النصر مع مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله، والتي بدأت في نوفمبر من العام الماضي ومازالت مثارة في أروقة المحاكم. (طالع التفاصيل)

تركيبة غريبة .. جاياردو يستقر على دفاع "الطوارئ" للاتحاد أمام النصر

يستعد الاتحاد لمواجهة النصر مساء غدٍ الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي وسط أزمة غيابات خانقة، حيث يفتقد لـ12 لاعبًا جُلهم في خط الدفاع. (طالع التفاصيل)

الحل الأفضل للاتحاد؟ مدافع النصر يطلب الرحيل ولويس كاسترو يرد على طلبه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب أحد مدافعي النصر المحليين الرحيل بالانتقال النهائي أو الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرة إلى أن المدرب لويس كاسترو رد على طلبه. (طالع التفاصيل)

سلمان الفرج يوضح حقيقة انتقاله للاتحاد

يعيش سلمان الفرج قائد الهلال موسمًا جدليًا في 2023-2024، حيث ارتبط مؤخرًا بالكثير من الأخبار خارج الملعب أكثر من تلك المتعلقة بأدائه دخله. (طالع التفاصيل)

الأهداف المتوقعة والحقيقية في الدوري السعودي .. فلسفة الهلال وسر قوة النصر وضعف الاتحاد

اختتمت مرحلة الذهاب في دوري روشن السعودي بصدارة الهلال لكل شيء، هو الأعلى نقطًا بـ47 نقطة والأكثر فوزًا بـ15 انتصارًا ودون أي خسارة، وهو كذلك الأقوى هجومًا بـ50 هدفًا ودفاعًا بعدم استقبال أكثر من 9 أهداف، ويُطارده النصر الذي تنقصه مباراة سيخوضها الثلاثاء القادم أمام الاتحاد. (طالع التفاصيل)

تصويت وتمديد .. تغييرات مهمة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تغييرات مهمة ينوي اتحاد كرة القدم السعودي القيام بها بشأن ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية. (طالع التفاصيل)

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