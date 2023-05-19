أخبار الاتحاد اليوم | التأهل إلى السوبر .. واتهام بالخيانة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 19 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 19 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

دليل إدانة عبد الرزاق حمد الله يظهر من جديد!.. النصر يصعد "قضية التسجيلات"

لا ينوي مجلس إدارة نادي النصر السعودي إغلاق القضية المعروفة بـ"قضية التسجيلات"، الخاصة بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وانتقاله للاتحاد، ويعتزم السير حتى النهاية في أي إجراء من الممكن أن يُتخذ بها. "اقرأ التفاصيل"

هدف النصر السابق .. نجم توتنهام على رادار الدوري السعودي

تستهدف أندية المملكة العربية السعودية، التعاقد مع نجوم مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما جعل أحد نجوم توتنهام الإنجليزي الحاليين، ضمن أبرز اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال الصيف القادم. "اقرأ التفاصيل"

"تربيتم على الخيانة!" .. إهانات كبرى من رئيس الطائي لجمهور الاتحاد بعد اتهامات التلاعب لصالح النصر

خرج تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي السعودي، بتصريحات قوية ردًا على اتهامات البعض لفريقه بالتلاعب بالنتائج و"تفويت" مواجهة النصر الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يخسر أول صفقة مزعومة .. لاعب النصر السابق "أبوابه مغلقة" رسميًا

رد رسمي من شأنه أن ينهي محاولات أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، المزعومة تجاه لاعب النصر السابق، إذ أعلن ناديه بشكل مباشر أن رحيله مرفوض. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يتأهل إلى كأس السوبر السعودي

تأهل نادي الاتحاد بشكل رسمي إلى كأس السوبر السعودي، بجانب الهلال والوحدة بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد خروج الشباب من الأندية التي تمتلك فرصة للتتويج ببطولة دوري روشن للمحترفين.

وخسر الشباب أمام الوحدة بهدف دون رد، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن، ليتأكد مشاركة الاتحاد في كأس السوبر السعودي.