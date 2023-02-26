أخبار الاتحاد اليوم | الأكثر استحواذًا في دوري روشن .. وعودة بعد راحة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 فبراير 2023.

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" (7) | متألق الاتحاد في الصورة وصراع سعودي جزائري على القمة

صراع خاص يخوضه لاعبو دوري روشن السعودي في الموسم الجاري 2022-2023 مع "Goal" و"كاسترول"، خاص بقوة تحملهم في كل جولة. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد أكثر الفرق استحواذًا على الكرة

أصبح فريق نادي الاتحاد هو الأكثر استحواذًا على الكرة، بين جميع فرق دوري روشن للمحترفين.

وتعادل نادي الاتحاد أمام نظيره الرائد سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 18 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الاتحاد يعود للتدريبات بعد فترة راحة

عاد فريق نادي الاتحاد للتدريبات الجماعية مرة أخرى، بعد الراحة لمدة يومين، منذ تعادل الفريق أمام الرائد.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الخليج المقبلة، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.