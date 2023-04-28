أخبار الاتحاد اليوم | الانتصار بـ6 نقاط .. وجروهي الجندي المجهول

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 إبريل 2023.

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هل حصد الاتحاد 3 نقاط غير شرعية أمام الشباب؟ .. 4 حقائق وشك وحيد

غضب كبير يجتاح الوسط الشبابي عقب الهزيمة أمام الاتحاد في قمة الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

آرون بوبندزا يرد على هجوم "القرود " العنصري ضده من جماهير الشباب

عبرت جماهير الشباب عن غضبها من الجابوني آرون سالم بوبندزا مهاجم الفريق، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في مباراة الليوث أمام الاتحاد في الكلاسيكو الذي أقيم مساء الخميس. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | لم يتمالك نفسه .. احتفال جنوني من نائب رئيس الاتحاد بالفوز على الشباب

حقق نادي الاتحاد انتصارًا غاليًا على نظيره الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، ولم يتمكن أحمد كعكي نائب رئيس العميد من تمالك نفسه بعد الانتصار. "اقرأ التفاصيل"

عقوبة قوية .. زكريا هوساوي في ورطة بعد البصق على لاعبي الشباب!

سيواجه زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد عقوبة قوية، وذلك بعد واقعة البصق على لاعبي الشباب، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء الخميس. "اقرأ التفاصيل"

حجازي: انتصارنا على الشباب بـ6 نقاط

عبر المدافع المصري أحمد حجازي قائد فريق الاتحاد، عن سعادته بعد فوز فريقه الصعب على الشباب، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء الخميس.

وقال حجازي عقب المباراة: "الفوز على الشباب بـ6 نقاط، لأنه منافس مباشر على لقب الدوري، ومازالت بطولة الدوري هي الهدف الأول للفريق.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

هنريكي يتغنى بمارسيلو جروهي

تغنى البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط نادي الاتحاد، بالمستوى الذي قدمه مواطنه مارسيلو جروهي حارس مرمى العميد.

وقال هنريكي خلال تصريحات عقب المباراة: "لاعبو الاتحاد يدركون أهمية الفوز في مباراة الشباب، خاصة أنها على المنافس المباشر وجاءت بعد الهزيمة في كأس خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف: "جروهي تمكن من إنقاذ العديد من الفرص الخطيرة للمنافس، ليفتح لنا باب الفوز على الشباب".

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