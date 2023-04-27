أخبار الاتحاد اليوم | استهداف نجم فلامنجو .. وجوانكا يتوعد العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 إبريل 2023.

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ثنائي الأهلي والنصر واتحاديون بالجملة .. منافسون للهلال لكنهم داعمون له في النهائي الآسيوي

خيانة وطنية أم هذه نقرة وهذه نقرة؟، سيبقى هذا السؤال يتردد دائمًا مع كل مباراة قارية، يتحدث الإعلام مع كل مناسبة عن وجوب دعم كافة الأندية لجارهم المنافس في بطولة ليس محلية، فيما يرد البقية: "فريقنا ومنتخبنا الوطني فقط لا غير!". "اقرأ التفاصيل"

هل يصدم الاتحاد؟ دي ماريا يقترب من حسم وجهته الجديدة

يبدو أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، اقترب من حسم وجهته الجديدة، بعد أن اقترب عقده مع يوفنتوس الإيطالي على نهايته، في ظل وجود اهتمامًا من جانب نادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

بعد حسرة كأس الملك .. كورونادو لأحمد حجازي: ليس لدي ما أقوله لك!

يحاول لاعبو الاتحاد الاستفاقة من الوداع المفاجئ لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ أكد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو أن فريقه لن يستسلم. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يستهدف نجم فلامنجو بعرض ضخم

كشف موقع "Fla Web" عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا قيمته 24 مليون يورو، من أجل التعاقد مع بيدرو مهاجم فلامنجو البرازيلي.

ويعد بيدرو أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية، وشارك رفقة فريقه في كأس العالم للأندية الأخيرة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

جوانكا متوعدًا الاتحاد: لا خيار أمامنا سوى الفوز

كشف الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب نادي الشباب، عن جاهزيته للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقال جوانكا خلال تصريحات لبرنامج "رياضة سكوب": ليس أمامنا خيار سوى الفوز على الاتحاد، وسنذهب إلى جدة لحصد الـ3 نقاط".

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