أخبار الاتحاد اليوم | استهداف حارس مرمى جديد .. وسانتو يتمسك بحمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق العاشر من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تسريب عقد عبد الرزاق حمد الله "الجنوني" مع الاتحاد .. أرقام ضخمة

لا يزال مستقبل النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يثير الجدل في وسائل الإعلام المحلية وحتى العربية. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يصدم الأهلي بـ"صفقة تبادلية" .. ويودع نجمه رسميًا!

شهد ميركاتو نادي الاتحاد السعودي "المحلي"، نشاطًا ملحوظًا في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الاتحاد يستهدف حارسي الاتفاق والباطن

أكدت صحيفة "عكاظ" على أن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه، بدلًا من الحارس المصاب عبد الله الجدعاني.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يفاوض عبد الله العويشير حارس الاتفاق، ومشعل الشمري حارس الباطن، من أجل التعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نونو سانتو يُطالب باستمرار حمد الله

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب البرتغالي نونو سانتو، طلب من إدارة ناديه الاتحاد، استمرار المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وعدم رحيله.

وأضافت التقارير إلى أن طلب سانتو جاء بعدما عقد جلسة مع حمد الله مساء الثلاثاء الماضي.

SHAHID