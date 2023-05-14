أخبار الاتحاد اليوم | استعدادات خاصة في الرياض .. وتجاهل نجم مصري!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 14 مايو 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 14 مايو 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

من يقصد؟ "مدرب سيترك فريقه السعودي من أجل الدوري الإنجليزي!"

يبدو أن هناك مفاجأة ستحدث خلال الأيام المقبلة، بعدما أصر مدرب أحد أندية الدوريات السعودية، على الرحيل من فريقه، من أجل تولي تدريب فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. "اقرأ التفاصيل"

"ما يقلل من مروءة الإنسان!" .. محمد البكيري يقع في المحظور مع النصر

يبدو أن نسخة الإعلامي الرياضي محمد البكيري الحالية ليس هي نفسها التي كان عليها قبل سنوات من ناحية المبادئ التي كان يتبعها بين الماضي والحاضر! "اقرأ التفاصيل"

تجاهل الاتحاد واتفق مع الأهلي .. نجم منتخب مصر على بعد خطوات من دوري روشن

يبدو أن الاتحاد خسر أول معركة بينه وبين الأهلي، بعد ضمان الأخير عودته بشكل رسمي لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

اتحاد الكرة يعترف رسميًا بحرمان النصر فرصة منافسة الاتحاد على الدوري

اعترفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا بعدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الاتحاد خلال مواجهة الشباب وسددها بنجاح عبد الرزاق حمدالله في الوقت القاتل ليُهدي فريقه نقاط الفوز الثلاثة. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

استعدادات خاصة من جمهور الاتحاد بالرياض

بدأ مجلس الجمهور الاتحادي في العاصمة السعودية الرياض، الاستعداد لمواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويقوم المجلس حاليًا بتجهيز لافتات لحملها في مدرجات الاتحاد يوم الثلاثاء في المباراة التي ستقام على ملعب "الملز".

Shahid