أخبار الاتحاد اليوم | اتهامات لنجم العميد بالتواطؤ مع النصر وحقيقة الحرمان من الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق الـ18 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ18 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"حرمان من الجماهير وإيقاف نجم الفريق؟" .. حقيقة كارثة الاتحاد الكبرى

"هل يتم حرمان نادي الاتحاد من جماهيره في المباريات القادمة؟".. سؤال طرحه الملايين؛ بعد أحداث كلاسيكو المملكة "الأخير" أمام الهلال. (طالع التفاصيل)

5 أندية تريد نجم الاتحاد

في ظل انشغال نادي الاتحاد، بصراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، زاد التنافس لـ"خطف" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

طرح تذاكر مواجهة الباطن

أعلن نادي الاتحاد اليوم، طرح تذاكر مواجهته المقبلة أمام الباطن، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، والمقرر إقامتها في 23 من مايو الجاري.

وشهد الموقع إقبالًا ضخمًا على شراء التذاكر، إذ بيعت أكثر من 20 ألف تذكرة في أول ساعة فقط.

ثغرة قانونية تصدم النصر وتقرب الاتحاد من لقب دوري روشن

يترقب الشارع الرياضي السعودي، قرار مركز التحكيم الرياضي، في "استئناف" نادي النصر، بقضية النجم الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الهلال. (طالع التفاصيل)

"لو كان رئيس الهلال حكمًا للكلاسيكو لاحتسب ركلتي جزاء لنادي الاتحاد!"

لم تمر مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد مرور الكرام، حيث تحدث البعض عن تعرض العميد للظلم التحكيمي في تلك المباراة، وأنه كان يستحق الانتصار. (طالع التفاصيل)

فيديو| هل تعمد نجم الاتحاد مساعدة النصر؟ .. اتهامات خطيرة بعد كلاسيكو الهلال

لا تزال أحداث كلاسيكو المملكة بين الهلال والاتحاد، تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وسط اتهامات متبادلة من جميع الأطراف. (طالع التفاصيل)