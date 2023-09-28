أخبار الاتحاد اليوم | اتفاق غير قانوني مع الفيحاء .. وبنزيما يزامل رونالدو مجددًا!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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بعد الضغط الجماهيري الكبير .. تطورات أزمة عبد الرحمن العبود ونونو سانتو في الاتحاد

منذ الأمس، يتصدر اسم الجناح عبد الرحمن العبود أحاديث جماهير نادي الاتحاد السعودي، وتحديدًا عقب مواجهة الخلود في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة | "اتفاق مخالف للقانون بين الاتحاد والفيحاء يهدد عدالة المنافسة في الدوري"

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قرار "نقل" ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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رسميًا | الاتحاد يحسم مصير حمد الله وكورونادو من مباراة الفيحاء

حسم نادي الاتحاد، "مصير" عدد من نجومه المصابين، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"إنفاق الهلال يساوي صفقات الأهلي والاتحاد معًا" .. دعم جنوني

دائمًا ما تنظر جماهير الفرق المنافسة إلى الهلال، على أنه "النادي المدلل" في المملكة العربية السعودية؛ وسط مزاعم بحصوله على دعم مالي خاص. "اقرأ التفاصيل"

الانقلاب على إنجلترا والأجواء الخيالية .. أمور أخرست منتقدي دوري روشن بأوروبا

منذ الوهلة الأولى، ويجد دوري روشن السعودي وأنديته ونجومه هجومًا كبيرًا من القارة الأوروبية، سواء من مدربين أو لاعبين أو حتى الجماهير، ولكن النجوم الذين انتقلوا إلى صفوف الدوري السعودي كانت لهم الكلمة لنفي هذا الهجوم. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو بجانب بنزيما مرة أخرى .. نجوم دوري روشن يواجهون مانشستر سيتي!

تحددت ملامح مباراة كأس موسم الرياض 2023، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة مباراة قوية على هامش انطلاق موسم الرياض الجديد. "اقرأ التفاصيل"

بعد هيمنته على سوق الانتقالات .. الدوري السعودي يهدد "حكام" أوروبا أيضاً!

لن يتوقف دوري روشن السعودي عند نقطة ضم أفضل اللاعبين والمدربين من قارة أوروبا، بل اتجه أيضًا للتفاوض مع صفوة الحكام لاستمرار تطوير المنظومة. "اقرأ التفاصيل"

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