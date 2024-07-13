نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 يوليو 2024

ترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 يوليو 2024.

اتحاد جدة على أعتاب ضم خريج مدرسة برشلونة!

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اقترب اتحاد جدة، من التعاقد مع لاعب إسباني واعد، من خريجي أكاديمية برشلونة "لاماسيا"!

الكشف عن قيمة انتقال حسام عوار إلى الاتحاد .. والإعلان الرسمي خلال أيام

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في عن قيمة انتقال الجزائري حسام عوار للاتحاد.

الاتحاد يتفق مع نجم الهلال السابق و"هذه تفاصيل العقد!"

حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة التعاقد مع مهاجم دولي سعودي بعد رحيله عن الهلال رسميًا.

بعد رفض العرض الأمريكي .. الاتحاد يفاجئ سيرخيو راموس ويحقق حلم الحائلي!

أعادت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، التفكير في ضم نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الأسبق.

"وافق على الاجتماع مع صندوق الاستثمارات مجددًا" .. نجم ريال مدريد يقترب من السعودية

النصر والاتحاد أقوى المرشحين للتعاقد مع نجم ريال مدريد بعد اتفاقه مع صندوق الاستثمارات السعودي.