أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يُورط الإدارة، وموقف ميندي وديميرال من مواجهة الأخدود

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 أكتوبر 2024.

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ميندي يُواصل الغياب وفحص طبي يحسم موقف ديميرال أمام الأخدود

يُواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الأخدود مساء غدٍ الجمعة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، والتي سيغيب عنها حارس المرمى إدوارد ميندي.

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الحارس السنغال يُعاني من إصابة على مستوى الكاحل أبعدته عن مباريات فريقه خلال الأسابيع الأخيرة، ورغم التحاقه بالتدريبات الجماعية يوم أمس إلا أن صحيفة اليوم السعودية أكدت غيابه عن اللقاء.

من جانب آخر، أفادت الصحيفة أن ميريح ديميرال سيخضع لفحص طبي لحسم موقفه من اللعب أمام الأخدود من عدمه، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

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