بعد الحملة الشعواء ضده .. أحمد شراحيلي يخرج عن صمته ردًا على واقعة "البصق على ميشايل"

بخلاف كافة الأحداث الساخنة في كلاسيكو الهلال والاتحاد، يتصدر أحمد شراحيلي؛ مدافع العميد، المشهد، إذ يشن جمهور الأندية المنافسة حملة ضده لإيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
الحملة دافعها اتهامات للاعب بقيامه بالبصق على البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ لاعب الزعيم، مسجل هدف تعادل فريقه في الوقت القاتل، خلال الاشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد الهدف.
وردًا على هذه الاتهامات، نشر أحد أعضاء حساب "اتي مانيا" الجماهيري، حوار خاص دار بينه وبين شراحيلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حول الواقعة، إذ دافع اللاعب عن نفسه موضحًا: "أبدًا ما بصقت وحسبي الله على من ظلمني".
جدير بالذكر أن الكلاسيكو انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، خطفه الهلال بهدف ميشايل في الدقيقة 4+90، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.
بهذا يتصدر العميد جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط فقط على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم، فيما يحل الزعيم رابعًا بـ50 نقطة.
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