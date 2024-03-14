أحلامك ليست أوامر .. ريال مدريد يظهر العين الحمراء مبكرًا لكيليان مبابي!

قرار فلورينتينو بيريز ينطبق على الجميع دون استثناء

أصدرت إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز، فرمانًا صارمًا يتعلق بجميع لاعبي الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية، أن ريال مدريد لن يسمح لأي لاعب من لاعبيه بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي تقام في باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

وأشارت إلى أن هذا القرار لا يخص الفرنسيين فقط (فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني)، بل جميع اللاعبين في تشكيلة الميرينجي، وفي المقابل، فإن هذا القرار يهدد أيضًا الحلم الذي لطالما طارد كيليان مبابي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي الذي يستعد للرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لريال مدريد في الصيف، كان يحلم بالمشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد المقام ببلاده، بحيث ينهي مشاركته في كأس الأمم الأوروبية وينتقل إلى الأولمبياد مباشرة قبل أن ينضم لفريقه الجديد.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد في تقرير سابق أن حظوظ صاحب الـ25 سنة في الالتحاق بالمنتخب الأولمبي الذي يُدربه تييري هنري، أصبحت ضعيفة للغاية، لأن ديشان مدرب المنتخب الأول ليس متحمسًا لهذه الفكرة.

وقد يتسبب هذا الاتجاه في شعور مبابي بالإحباط، حيث سبق أن تحدث عن حلمه بالمشاركة في الأولمبياد، ولكنه في الوقت ذاته أكد على تفهمه الأمر لو لم يحدث ذلك.