أحرج صحفي بشكل علني .. ديفيس يوضح حقيقة خسارته لأسنانه أمام ماينتس

ديفيس يحرج صحفي على الملأ...

أحرج ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، أحد الصحفيين بشكل علني، بعد سؤاله عن حقيقة خسارته لأسنانه في مواجهة الفريق البافاري، أمام ماينتس بالدوري الألماني.

وشارك ألفونسو ديفيس، بشكل أساسي في مباراة بايرن ميونخ، عصر اليوم أمام ماينتس بالجولة الـ 25 من الدوري الألماني، والتي فاز فيها الفريق البافاري بثمانية أهداف مقابل هدف.

ونشر أحد الصحفيين عبر منصة "إكس" تغريدة كشف فيها عن فقدان اللاعب الكندي، لسنتين من أسنانه في مواجهة ماينتس اليوم، ليرد عليه ديفيس وكتب: "لا لم يحدث".

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وغادر ديفيس صاحب الـ 23 عامًا، مباراة اليوم بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الأول، بعد إصابته في الفم، ودخول الطاقم الطبي ومحاولة علاجه، ولكن اللاعب لم يتمكن من استكمال اللقاء وخرج وشارك رافييل جيريرو بدلًا منه.

وكان ديفيس، قد ارتبط بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، في نهاية الموسم الحالي وسط اهتمام من ريال مدريد بالتعاقد معه.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ، يحتل المركز الثاني من ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، الذي سيلعب أمام فولفسبورج مساء غد الأحد.