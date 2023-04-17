أحذر يا سيموني.. عودة ثلاثي نجوم برشلونة إلى التدريبات قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

ثلاثي نجوم برشلونة يتعافون من الإصابة قبل مواجهة أتليتكو مدريد

شهد تدريب فريق برشلونة اليوم الإثنين، عودة نجومه الثلاثة فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وبيدري، بعد تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها.

وتعرض ديمبيلي للإصابة في أواخر شهر يناير الماضي، بينما بيدري أصيب في منتصف فبراير الماضي، وغاب دي يونج عن برشلونة للإصابة قبل فترة التوقف الدولية الشهر الماضي.

وظهر الثلاثي في ملعب التدريب ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لعودتهم للمشاركة في المباريات.

ووفقًا لصحيفة "آس" من المحتمل أن يشارك كل من دي يونج وبيدري في مواجهة برشلونة مع أتلتيكو مدريد المقرر لها في نهاية هذا الأسبوع، بينما قد يحتاج ديمبيلي إلى أسبوع إضافي للعودة إلى الفريق.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة وعودة الثلاثي ستفيد من قوة برشلونة بالمرحلة القادمة.

وعقب إصابة سيرجي روبرتو، والذي سيغيب على أثرها لمدة تصل إلى ستة أسابيع، ليجعل عودة بيدري ودي يونج سريعًا أمر ضروري.