أحدهم تواجد في أمم أفريقيا.. الكاميرون تستبعد 62 لاعبًا بسبب "تزوير أعمارهم"!

السن مجرد رقم!

قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، استبعاد 62 لاعبًا بسبب التزوير في أعمارهم، من بينهم ويلفريد ناثان دوالا لاعب وسط فريق فيكتوريا يونايتد (المحلي).

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ووقع اختيار المدرب الكاميروني ريجوبرت سونج على دوالا ضمن قائمة الأسود الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية الماضية (كوت ديفوار 2023).

وحسب "footmercato" فقد تم إيقاف هؤلاء اللاعبين الـ 62، بما في ذلك دوالا، بسبب هويتهم المزدوجة، حيث يشتبه في أنهم أخفوا أعمارهم الحقيقية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المعلن أن ويلفريد ناثان دوالا ولد يوم 15 مايو 2006، وكان انضمامه لكأس الأمم الأفريقية (دون أن يشارك) مفاجأة كبرى، بسبب أن عمره لا يتجاوز 17 عاما (وهو ما يبدو غير صحيح الآن).

وخرج المنتخب الكاميروني الفائز بلقب أمم أفريقيا 5 مرات من الدور الثاني للبطولة الأخيرة، بالخسارة أمام نيجيريا (2-0).