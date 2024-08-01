"أحدهما لاعب سابق في الهلال" .. نيوم لا يتوقف عند سلمان الفرج ويضم صفقتين "دفعة واحدة"!

نيوم ينوي إحداث ثورة في دوري يلو..

لا يزال نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، يواصل توجيه إنذار شديد اللهجة إلى الأندية المنافسة، بتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات المُميزة، والتي كان آخرها في ضم قائد الهلال السابق سلمان الفرج.

وخطف نادي نيوم، الأنظار بضم صفقات من العيار الثقيل، أبرزها سلمان الفرج، الذي رحل عن صفوف الهلال بعد مسيرة 16 عامًا مع الفريق الأول، توج خلالها بـ23 بطولة، فضلًا عن ضم ثنائي الاتحاد، رومارينيو وأحمد حجازي.

وأعلن نيوم، ممثل منطقة تبوك، عن تعاقده رسميًا مع لاعبين من صفوف الاتفاق، وهما المدافع محمد الدوسري، صاحب الـ21 عامًا، الذي سبق له اللعب في صفوف الهلال، والمهاجم الشاب مهند آل سعد، الذي مثّل المنتخب السعودي في مختلف الفئات السنية.

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ومن المقرر أن يحل نيوم، ضيفًا على أبها، في 21 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، فيما يشهد الموسم الجديد، تطبيق نظام حديث من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتماد تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دوري المحترفين في الموسم المُقبل (2025-2026)، فيما يتم إقامة تصفيات على المقعد الثالث، بين المراكز من الثالث إلى السادس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن نيوم تعاقد مع سلمان الفرج براتب قياسي يبلغ 20 مليون ريال سنويًا، ليصبح اللاعب الأغلى في مسابقة الدرجة الأولى، فيما انضم الفرج إلى قائمة تضم صفقات مميزة، حيث تشمل كلًا من رومارينيو، أحمد حجازي، ألفا سيميدو، أسامة الخلف، فهد الحربي، مصطفى ملائكة، مباي دياني، عبد الملك العييري، عباس الحسن، إسلام هوساوي، رياض شراحيلي.