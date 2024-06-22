أحدهما شكك في الإصابة.. أسطورتا إنجلترا يتجادلان حول "أنف مبابي!"

إصابة أسالت الكثير من الحبر

استغرب كل من أسطورتي إنجلترا ألان شيرار وجاري لينيكر من بعض التفاصيل المتعلقة بإصابة نجم الديوك، كيليان مبابي.

تحدث الثنائي عن جدوى استدعاء مبابي لمباراة هولندا رغم تعرضه لكسر في الأنف بينما شكك أخدهما في الإصابة وقوتها.

وقال شيرار أثناء تخليله لمباراة فرنسا وهولندا على شبكة "بي بي سي": "إذا كان هناك أي شك، وأعتقد أن هناك شك، فلا داعي للمخاطرة به. إذا كان عليهم الفوز، فمن المحتمل أن يبدأ، "لقد تم تقويم أنفه على أي حال."

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما لينيكر فلا يرى أن الإصابة بتلك الخطزرة، إذ قال: "يبدو أن الأمر على ما يرام، أليس كذلك؟ إنه ليس بهذا السوء" مضيفًا:"يبدو الأمر جيدًا بالنسبة لي بسبب كسر في الأنف!"

وتعادل كل من فرنسا وهولندا سلبيًا دون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024، ليتصدرا مجموعتهما بنفس الرصيد وهو 4 نقاط.