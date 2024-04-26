"أحداث خطيرة للغاية" برشلونة يعلق عضوية ثلاثة مشجعين ويمنعهم من السفر!

على هامش مباراة باريس سان جيرمان في فرنسا

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا حول واقعة اعتقال مشجعيه الذين اتهموا بإثارة الشغب بملعب حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة أن لجنته التأديبية قررت تعليق عضوية الأشخاص الذين اعتقلهم الأمن الفرنسي مؤقتًا على هامش مباراة الذهاب من مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس ضد باريس سان جيرمان في 10 أبريل الماضي وعددهم ثلاثة مشجعين.

هؤلاء الثلاثة أيضًا من الآن فصاعدا ممنوعون بموجب بيان النادي من الحصول على تذاكر لمباريات نادي برشلونة داخل البلاد أو خارجها.

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وتم القبض على المشجعين الثلاثة الذين تم التحقيق معهم في نهاية المباراة بتهمة أداء التحية النازية وكذلك توجيه بعض الإهانات العنصرية.

وتعتبر اللجنة التأديبية لنادي برشلونة أن الأحداث التي أبلغت عنها الشرطة الفرنسية "خطيرة للغاية" ولهذا السبب سيكون هذا الإيقاف فوريًا ويستمر حتى انتهاء التحقيق الداخلي الذي قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من فتح القضية.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهذه الظروف، يواجه نادي برشلونة غرامة مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصل إلى 25 ألف يورو وحظر سفر المشجعين الإسبان لحضور مباريات خارج أرضهم وقد تم تعليق هذه العقوبة لمدة عام واحد.