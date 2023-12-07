أحبط تكرار سيناريو حمد الله .. هذا الرجل منع انتقال عبد الإله العمري من النصر إلى الاتحاد!

الكشف عن الشخصية التي منعت انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد

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أخيرًا وبعد طول انتظار.. أعلن نادي النصر السعودي، تجديد عقد مدافعه الدولي عبد الإله العمري رسميًا؛ لمدة 4 سنواتٍ أخرى، حتى صيف عام 2028.

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العمري كان من المقرر أن ينتهي عقده مع النصر، في صيف عام 2024؛ وسط العديد من الأخبار التي أكدت على رغبة نادي الاتحاد في خطفه، على طريقة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

لكن.. يبدو أن تدخل الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر؛ منع انتقال العمري إلى الاتحاد، وأنقذ قلعة العالمية، من تكرار سيناريو حمد الله مجددًا.

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ابن فهد تحمل قيمة تجديد عقد المدافع الدولي البالغ من العمر 26 سنة، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنصر؛ وفقًا لما ذكره أكثر من إعلامي مقرب من النادي.

ومن ناحيته.. وجّه مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، الشكر إلى عضو الشرف الذهبي؛ قائلًا: "أشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، على دعمه المستمر للنادي.. وأتمنى أن نكون جميعًا على مستوى الثقة؛ لتحقيق الطموحات".

أيضًا.. لم ينس عبد الإله العمري، توجيه الشكر إلى خالد بن فهد، متعهدًا ببذل قصارى جهده؛ لإسعاد جماهير نادي النصر، وتحقيق التطلعات بالتتويج بالألقاب والبطولات.

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