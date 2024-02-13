أجويرو يكشف كواليس "الرحيل الإجباري" عن السيتي ووعد ميسي الذي لم يتحقق!

النجم الأرجنتيني يروي كواليس الاعتزال المفاجئ!

كشف النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو كواليس رحيله عن مانشستر سيتي والانتقال إلى برشلونة، ثم الاعتزال المفاجئ مع النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أنه "لم يكن يرغب في الرحيل عن السيتيزنز".

وقال أجويرو، في تصريحات لبرنامج "Clank" نقلتها صحيفة ديلي ميل: "في يناير 2021 أبلغني السيتي أنهم لن يُجددوا عقدي، كنت راضيًا بالجلوس على مقاعد البدلاء، كنت أرغب في المساعدة، ثم ظهر برشلونة في الصورة، وتخيلت أن ألعب مع ميسي".

وزاد: "أكد لي ليو أنه سيتم التجديد مع برشلونة، ورأيت أخبار (رحيله) واعتقدت أنها مزيفة، كتبت إليه فقال (نعم)، رأيته في اليوم التالي وكان سيئًا للغاية، وبمجرد مغادرة ليو، عرض علي النادي الرقم 10، قلت لهم (لا أرغب في استخدامه)، بالنسبة لي 10 هي ليو، إذا لم يكن هناك، فلا تستخدمها".

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شارك أجويرو لأول مرة مع برشلونة في أكتوبر 2021 ضد فالنسيا، لكنه نُقل إلى المستشفى بسبب ألم في الصدر خلال مواجهة ألافيس في ظهوره الخامس فقط مع النادي الكتالوني، وجرى تشخيص حالته بـ"عدم انتظام دقات القلب"، ليعلن اعتزاله في ديسمبر 2021.

وعن ذلك علق الهداف التاريخي لمانشستر سيتي: "قفزت لضرب الكرة بالرأس، وبدأت أشعر بالدوار، وأردت أن أقول شيئًا لكن لم تخرج الكلمات، مدافع ألافيس أمسك بيدي وبدأ يصرخ".

وختم: "قبل ذلك كنت قد عانيت من نوبات أصغر بالفعل، قبل أسبوع حدث ذلك في التدريب، وأخبرني الطبيب أن أهدأ وأنه سيتوقف (زيادة نبضات القلب)، لكنه لم يتوقف".