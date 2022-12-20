أجويرو يربح مبلغًا ضخمًا بعد رهانه على إنجاز ميسي في كأس العالم!

فوز ميسي والأرجنتين يفيد أجويرو ماديًا!

نشر نجم المنتخب الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أنه سيحصل على مبلغ مالي ضخم بعدما راهن على فوز ليونيل ميسي بجائزة الافضل.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم قطر 2022، لتكون الثالثة للتانجو والأولى لميسي مع الفريق.

وتواجد أجويرو، في قطر لدعم صديقه ميسي والأرجنتين وشارك معهم في الاحتفال بالبطولة، ولكن كان له احتفال آخر خاص بعد فوزه برهانه.

وقال أجويرو أنه وضع رهانًا في 17 نوفمبر الماضي على ميسي بأنه سيحقق الكرة الذهبية الثانية كأفضل لاعب في البطولة.

وشارك أجويرو متابعيه بلقطة شاشة لقسيمة الرهان الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرت أنه وضع 1001 دولارًا (823 جنيهًا إسترلينيًا) على ميسي ليحصل على جائزة فردية مرموقة.

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وقدم ميسي أداءًا رائعًا في البطولة وحصد جائزة أفضل لاعب في المونديال، وسجل 7 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

وحصد أجويرو بسبب رهانه على مبلغ 8264 دولارًا (6800 جنيه إسترليني).