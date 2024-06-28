من أجل الإنقاذ المالي .. عرض يوسف النصيري على 4 أندية في دوري روشن

النجم المغربي قد ينضم إلى دوري روشن الموسم القادم

قرر نادي إشبيلية أن يستفيد ماليًا من نجومه، عن طريق عرض النجم المغربي يوسف النصيري على 4 أندية في دوري روشن السعودي، وذلك بهدف الإنقاذ المالي من الأزمة التي يمر بها حاليًا.

وكشفت صحيفة "diario de sevilla" المقربة من إشبيلية، عن أن النادي الأندلسي سيقوم بعرض خدمات يوسف النصيري على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي مع بداية شهر يوليو، من أجل بيعه والاستفادة ماليًا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة إشبيلية لن تتنازل عن مبلغ 20 مليون يورو وهي قيمته في موقع "ترانسفير ماركت"، وذلك من أجل حل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق حاليًا.

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ومع تخصيص صندوق الاستثمارات العامة لميزانية الموسم القادم للأندية، سيقوم إشبيلية بعرض خدمات النصيري على الأندية المذكورة، وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة.

وفي نفس الوقت يحظى النصيري باهتمام من جانب أندية في الدوريات الإنجليزي والإيطالي والتركي، من أجل الحصول على خدماته، وهو الأمر الذي يُسهل من مهمة إشبيلية.

وينتهي عقد النصيري مع إشبيلية في صيف 2025، مما يعني دخوله الفترة الحرة في شتاء 2025، الأمر الذي دفع النادي الإسباني للبحث عن بيعه للاستفادة ماليًا من الصفقة.