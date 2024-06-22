من أجل الاستمرار .. يامال يطالب برشلونة بضم زميله في منتخب إسبانيا!

محاولات من باريس للانقضاض على النجم الشاب

طالب لامين يامال جناح برشلونة إدارة النادي الكتالوني، بالتعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، بعد حالة التألق التي يعيشها كل منهما بقميص إسبانيا.

ويليامز برز بشكل لافت للأنظار مع بيلباو خلال الموسم الماضي، وواصل سطوعه مع منتخب إسبانيا في أول جولتين من يورو 2024، بجوار لامين يامال نجم برشلونة.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن باريس حاول إغراء يامال في شهر مارس الماضي وعرض 200 مليون يورو لضمه، ومن غير المتوقع أن يستسلم العملاق الفرنسي سريعًا، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي.

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ولكن برشلونة لا يريد التخلي عن اللاعب بأي شكل من الأشكال، وسيحاول إقناعه بالتجديد حتى يونيو 2029، وقد يكون التعاقد مع ويليامز أحد أهم المفاتيح للقيام بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنافسة على ويليامز اتسعت لتصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بوجود اهتمام قوي من آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول بالحصول على خدماته.

ولذلك سيحاول برشلونة بذل أقصى ما لديه لتفعيل الشرط الجزائي في عقده بـ60 مليون يورو، من أجل تحقيق حلم لابورتا بالجمع بين الثنائي ويليامز ويامال في فريق المدرب هانز فليك الموسم القادم.

وكان ويليامز قد سجل 8 أهداف وصنع 19 في 37 مباراة لعبها بقميص بيلباو في كل البطولات الموسم الماضي.