"أجري ما حد يلحقني" .. احتفال مجنون من مشجع اتحادي بهدف حمدالله القاتل

تامر أبو سيدو
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الإتحاددوري روشن السعوديالنصرعبد الرزاق حمد الله

ربما هو أغرب احتفالات العشاق وأكثرهم جنونًا

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الأهداف القاتلة عادة ما تُصاحبها احتفالات مجنونة من الجماهير، لكن أحد المشجعين الاتحاديين احتفل بالطريقة التي قد تُوصف بالأغرب والأكثر جنونًا بهدف عبد الرزاق حمدالله القاتل في مرمى الشباب.

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العميد كان قاب قوسين أو أدنى من خسارة نقطتين بتعادله 1-1 مع الشباب، لكن هدف حمدالله من ركلة جزاء في دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أنقذه من هذا المصير وجلب النقاط الثلاثة ووسع الفارق مع النصر في الوصافة إلى 6 نقاط، قبل أن يُعيد الأصفر إلى 3 بفوزه مساء أمس على الرائد لكن مع لعبه مباراة إضافية.

وتداول مغردون خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لأحد المشجعين الاتحاديين يحتفل بطريقة مذهلة بالهدف الحاسم، وذلك خلال متابعته للمباراة من داخل صالة الألعاب الرياضية.

العاشق الاتحادي احتفل بالهدف بممارسة الرياضة بنشاط وحماس كبير، وضمن "فقرات الحفل" كان ممارسته الجري على الآلة المخصصة والقول "أجري أجري .. أجري ولا حد يلحقني".

الاتحاد سيُواجه التعاون في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وحال الفوز في القصيم سيُعيد الفارق مع النصر إلى 6 نقاط.

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