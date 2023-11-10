أجبروه على المشي ستة أيام .. كواليس ساعات الرعب لاختطاف والد دياز!

أسرار جديدة تظهر بعد إطلاق سراحه

تجربة مأساوية عاشتها عائلة النجم الكولومبي لويس دياز، بعد تعرض والده للخطف مع زوجته في 28 أكتوبر الماضي على يد جيش التحرير الوطني.

جناح ليفربول تلقى أنباء جيدة أمس، الخميس، بعد إعلان الخاطفين إطلاق سراح والده، ولكن هناك تفاصيل لن يحب دياز سماعها لما حدث لوالده خلال هذه التجربة القاسية.

الأمر وصل إلى تعرض دياز الأكبر إلى إصابة في الركبة بعد نزوله من الدراجة النارية التي استخدمها محتجزو الرهائن بجيش التحرير الكولومبي، بالإضافة لإجباره على المشي لبضعة أيام بشكل متواصل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المونسنيور فرانسيسكو سيبالوس، أسقف ريوهاتشا في منطقة شمال البحر الكاريبي في كولومبيا، أول عضو في الفريق الإنساني يتحدث مع دياز بعد إنقاذه كشف تفاصيل عما مر به الرجل البالغ من العمر 58 عامًا.

وقال سيبايوس للتلفزيون الكولومبي:"إنها لحظة عاطفية عندما ترى أمامك شخصًا محروًا من حريته، كنت أول شخص آراه، عانقته وبدأ في البكاء، كان متعبًا بسبب المشي لمسافات طويلة، أخبرني أنه كان عليه أن يمشي بشكل متواصل لمدة يومين بالإضافة إلى 4 أيام أخرى عندما تم اختطافه".

وأضاف:"من بين 13 يومًا تم اختطافه خلالهم، كان يمشي لمدة ستة أيام ليلًا ونهارًا".

يذكر أن دياز أصر على اللعب مع ليفربول خلال فترة اختطاف والده، ونجح في التسجيل في شباك لوتون بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي، وحث من اختطفوا والده على الإفراج عنه خلال احتفاله بهدفه في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.