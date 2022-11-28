أثناء كأس العالم .. ميسي يُصور فيلمًا وثائقيًا!

هل يُفقده التركيز في المونديال!

يقترب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان من نهاية مسيرته المهنية، ومن المقرر أن تكون كأس العالم الجارية في قطر الأخيرة له.

الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات يأمل في قيادة بلاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986 بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا عام 2021.

وكشف تقرير موقع "Relevo" الإسباني أن ميسي يقوم بتصوير فيلمًا وثائقيًا عن حياته، خلال تواجده في قطر.

وأشار التقرير إلى أن ميسي البالغ من العمر 35 عامًا يحرص على إعطاء معجبيه نظرة ثاقبة عن حياته الشخصية والمهنية، وأكد التقرير أن الفيلم الوثائقي لا علاقة له بقرار ميسي بالبقاء أو الرحيل عن باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2023، ويرتبط الأسطورة الأرجنتينة بالانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.