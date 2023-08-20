أثناء احتفاله بهدفه ضد تولوز .. مبابي يكشف عن مستقبله

جدلًا واسعًا أثاره كيليان مبابي بعد هدفه في شباك تولوز.

يبدو أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سيظل يُثير الجدل بشأن مستقبله طوال فترة تواجده داخل حديقة الأمراء.

النجم الفرنسي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2024، وتأتي الخلافات حاليًا على شكل رغبة النادي في تمديد عقد اللاعب حتى لا يرحل مجانًا بالموسم المقبل وهو ما يرفضه الفرنسي.

مبابي سجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي لهذا الموسم مساء أمس السبت في شباك تولوز من ضربة جزاء، قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

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وعقب تسجيله أول أهداف المباراة قفز السور للاحتفال مع المشجعين قائلًا: "سأبقى هنا .. سأبقى هنا"، بحسب ما ذكرته شبكة "Get French Football News".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يُراقب عن كثب آخر تطورات مستقبل صاحب الـ25 عامًا، على الرغم من أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن بحسب تقارير صحفية.