"فشل أمام الخطة الإيرانية وغادر الملعب قبل النهاية" .. كريستيانو رونالدو يكتب التاريخ حتى بمستواه السيئ

ماذا فعل كريستيانو رونالدو في مباراة النصر وبرسبوليس؟

لا تمر مباراة واحدة، إلا وأصبح لزامًا أن يكتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، التاريخ في عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، سجل هدفًا خرافيًا في مباراة النصر الماضية، أمام الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، قبل أن يكتب التاريخ بشكل آخر، أمام برسبوليس الإيراني.

حكم مباراة النصر وبرسبوليس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا، احتسب ركلة جزاء لمصلحة رونالدو؛ بعد سقوطه في الدقيقة الثانية، داخل منطقة الـ18 للفريق الإيراني العريق.

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لكن.. الأسطورة البرتغالية فاجأ العالم أجمع، عندما توجه إلى حكم المباراة، وأخبره بأن اللقطة لا تستحق ركلة جزاء للفريق النصراوي؛ ليتم إلغاء القرار بشكل رسمي، في مشهد يدل على نزاهة اللاعب الكبيرة.

تصرف كريستيانو، أثار جنون البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي أظهر غضبه الشديد، بعد إلغاء ركلة الجزاء، حيث دخل في مناقشات حادة مع الجهاز الفني لبرسبوليس والطاقم التحكيمي.

رونالدو يحاول التأثير على الحكم ويرعب الجماهير

وفي الدقيقة 17.. حاول كريستيانو رونالدو، التأثير على حكم المباراة مرة أخرى، وهذه المرة لجعله يتراجع عن طرد علي لاجامي، قلب دفاع النصر؛ إلا أنه فشل في ذلك.

ومع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، كاد الأسطورة البرتغالية، أن يتعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة والكتف، بعد لعبة مشتركة مع حارس برسبوليس، قبل أن يعود لاستكمال اللعب.

وكاد كريستيانو، أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 57، بعد دوران داخل منطقة جزاء برسبوليس؛ إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم بـ"قليل".

وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 78، عندما قرر كاسترو، إخراج رونالدو من اللعب؛ من أجل الحفاظ عليه، قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبمجرد استبداله.. دخل كريستيانو رونالدو، غرفة الملابس مباشرة، حيث لم يجلس على دكة البدلاء، وذلك دون كشف السبب؛ في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة.

وفي المجمل، كان أداء رونالدو في المباراة أقل من العادي؛ حيث لم يمرر سوى 13 كرة فقط إلى زملائه، بنسبة نجاح 84.6%، مع فشله في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث، إلى جانب خسارته جميع الالتحامات التي اشترك فيها "5".

وظهر مدى نجاح دفاعات الفريق الإيراني، في عزل مهاجم النصر الأسطوري، عن بقية زملائه داخل الملعب، وذلك طوال الدقائق الـ77 الذي شارك فيها.