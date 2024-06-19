"أتمنى أن يبقوا بعيدًا" .. سلوت يكشف عن أول لاعب تحدث معه من ليفربول!

المقابلة الرسمية الأولى للمدرب الهولندي

كشف آرني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول، عن أول لاعب تحدث إليه في الريدز، منذ أن تم إعلانه كمدرب جديد للفريق الإنجليزي خلفًا ليورجن كلوب.

سلوت ظهر في المقابلة الرسمية الأولى له مع ليفربول، اليوم، الأربعاء، والتي شهدت قيامه بالحديث عن العديد من الأشياء الهامة المتعلقة بتجربته الجديدة.

وقال مدرب فينورد السابق خلال حديثه:"لقد تواصلت مع عدد قليل من اللاعبين بعد رحيل كلوب، كان يجب علي احترامه، لأنني لو كنت مكانه لما شعرت بالسعادة لو قام خليفتي بالتواصل مع لاعبي الفريق قبل رحيلي".

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وأضاف:"كان من الطبيعي أن أبدًا بقائد الفريق، وهو فيرجيل فان دايك، الأمر كان سهلًا لأننا نستطيع التحدث باللغة الهولندية".

وواصل حديثه:"منذ ذلك الحين اتصلت ببعض اللاعبين الآخرين، ليس الكثير منهم، لأن هناك من يستعد لخوض اليورو وبطولة كوبا أمريكا".

وفي نهاية حديثه تمنى أن يظل اللاعبين بعيدين عن ليفربول لأطول فترة ممكنة هذا الصيف، وخاصة الهولنديين، لأن هذا يعني وصولهم إلى مراحل نهائية متقدمة في الكوبا ويورو 2024.