"أتمنى نهاية مسيرة توني كروس سريعًا".. نجم إسبانيا يشعلها قبل قمة ألمانيا

قمة أوروبية مرتقبة يوم الجمعة القادم..

أشعل خوسيلو، مهاجم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، "التحدي" ضد أصحاب الأرض ألمانيا، قبل القمة المرتقبة في ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ألمانيا تأهلت إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، بعد تجاوز عقبة الدنمارك؛ بينما صعدت إسبانيا، بفوزها الكبير على جورجيا في دور الـ16.

وفي هذا السياق.. أكد خوسيلو خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، على قدرة الإسبان على تخطي عقبة منتخب ألمانيا "العنيد"؛ رغم صعوبة المباراة.

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وأضاف نجم منتخب إسبانيا: "أتمنى نهاية مسيرة توني كروس (الكروية)، يوم الجمعة القادم"؛ في إشارة إلى إقصاء ألمانيا من البطولة، والتي تعتبر الأخيرة التي يشارك فيها اللاعب، قبل الاعتزال نهائيًا.

وشدد خوسيلو، على أن كروس زميل ولاعب رائع؛ حيث كان عنصرًا أساسيًا في نجاحات العملاق الإسباني ريال مدريد ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم.

وعلى جانب آخر.. اعترف خوسيلو بشعوره بـ"الإحباط"، بسبب قلة الدقائق التي شارك فيها ببطولة "يورو 2024"؛ رغم أرقامه الرائعة مع ريال مدريد، في الموسم الرياضي الماضي.

وتابع: "كنت أتوقع دورًا أكبر في البطولة، بعد ما قدّمته مع الريال؛ لكن.. الهدف الأول هو مصلحة المنتخب الإسباني، فنحن نشعر أن الجميع مهم داخل هذا الفريق".

وأخيرًا.. أكد خوسيلو على أنه رحل عن ريال مدريد، في صيف العام الحالي، إلى نادي الغرافة القطري؛ لرغبته في خوض تجربة جديدة، في بلد وصفه بـ"الرائع"؛ خاصة أنه لم يكن يريد الاستمرار في أوروبا.