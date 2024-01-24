سأدفع كل سنت أملكه حتى أجعل جيمس يرى مرة أخرى

كشف مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق، تفاصيل مرض ابنه جيمس صاحب الـ17 عامًا "غير القابل للعلاج".

وقال أوين في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إذا كان بإمكاني أن أمنحه عيني ونتمكن من المبادلة (بسبب إصابته بالعمى السريري)، فسوف أفعل ذلك. سأدفع كل سنت أملكه حتى أجعل جيمس يرى مرة أخرى".

وفي سن الثامنة، تم تشخيص إصابة جيمس أوين بمرض "ستارجاردت" وهو مرض وراثي نادر يصيب العين، ولا علاج له في الوقت الحالي.

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وأضاف مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق: "باعتبارك أحد الوالدين، فأنت تريد فقط أن يكون كل شيء مثاليًا - وهو كذلك - لكن بالطبع كان وقتًا حزينًا".

وختم: "أفكر في المستقبل هل سيكون قادرًا على القيادة؟ هل سيكون قادرًا على العمل؟ كل هذه الأشياء تشغل عقلك، أنت تدفع ابنك إلى الأمام للحصول على شيء تعرف أنه سيكون مؤلمًا. إنه لأمر فظيع أن ترى ذلك. أنت تريد أن تتخلص من كل الألم".