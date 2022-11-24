"أتمنى عدم رؤية بنزيما بقميص فرنسا من جديد"

هجوم كبير على صاحب الكرة الذهبية

تعرض نجم ريال مدريد كريم بنزيما لهجوم كبير من أحد الصحفيين الفرنسيين المرموقين، والذي اعتبر عودته لصفوف المنتخب فاشلة وغير مفيدة.

وخرج صاحب الكرة الذهبية عن الموسم الماضي من قائمة الديوك الفرنسية لمونديال قطر في اللحظات الأخيرة عقب إصابته في معسكر الفريق.

وقال "أليكس مينوجي" مع "Wettbasis": "لا أشعر بأن غيابه ضعف للفريق ولكن فرصة، كان يقسم الفريق لأسابيع، وليست المرة الأولى، هذه طبيعته كشخص".

وأكمل: "أتمنى أن لا يرتدي كريم بنزيما قميص فرنسا من جديد أبداً، سواء أحببته أم لا، عودته للمنتخب تم الاحتفاء بها منذ عامين ولكن هي هزيمة، هو بالخامسة والثلاثين ولا أظن أنه سيعود للفريق، أشك في عودته وأتمنى أن لا يحدث الأمر".

وختم: حتى في غيابه، نملك جيرو ومبابي وديمبيلي وجريزمان، من الصعب أن تجد فريق بتلك القوة في العالم، حتى بغيابه، لا يجب القلق على هذا الفريق".