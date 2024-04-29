“أتمنى ألا يتكرر ذلك”.. فالفيردي يكشف عن رغبة وحيدة قبل مواجهة بايرن ميونخ!

حديث فالفيردي قبل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة...

تمنى فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، أن يقف الحظ بجوار فريقه، كما حدث امام مانشستر سيتي، في اللقاء المرتقب أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة بايرن ميونخ، مساء غد الثلاثاء على ملعب أليانز آرينا، ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في ليلة تأهلنا على حساب مانشستر سيتي، ذهبت للنوم وأنا أشعر بالأسف لأنني لم أتمكن من ترك علامة مع فريقي والوصول إلى نصف النهائي بهدفي، خاصة أنني أجيد لعب ركلات الترجيح".

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وتابع: "في بعض الأحيان عليك أن تترك غرورك وكبريائك جانبًا وتدرك انك متعب جدًا، وتخبر طاقم التدريب أنك لست مستعدًا لتحمل الأمر، لقد نفذت قبل ذلك ركلة جزاء سيئة، وأخبرت الجهاز الفني، أنا لا أحب أن يحدث هذا مرة أخرى وأكون جاهزًا دائمًا لتنفيذ ركلات الترجيح".

وعن مباراة بايرن ميونخ، قال فالفيردي: "أنا أثق في فريقي بشكل كبير، ولكن علينا أن نحترم المنافس، نحن متشوقون للوصول إلى النهائي وسنقاتل من أجل ذلك".

وأكمل: "نحن بحاجة إلى بعض الحظ، فلنتذكر مباراتنا امام مانشستر سيتي قبل موسمين، كان من الطبيعي أن نودع البطولة ونخسر، ولكن حصلنا على هدفين وصعدنا، هذا هو حظ وشخصية البطل علينا الاستفادة منه عندما يكون معك".