الجاني رقم أربعة.. أتلتيكو مدريد يعاقب جماهيره بسبب الديربي!

أتلتيكو مدريد يلاحق مثيري شغب الديربي...

كشفت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد، حدد شخصًا جديدًا من الأشخاص المتورطين، في أحداث الشغب التي شهدها ديربي مدريد، في الدوري الإسباني.

وشهد ديربي مدريد، الذي استضافه أتلتيكو، نهاية الشهر الماضي، أحداث شغب جماهيري، أدت إلى توقف المباراة أكثر من ربع ساعة، بعدما ألقت الجماهير "زجاجات وولاعات" على لاعبي ريال مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن مصادر مقربة من إدارة أتلتيكو مدريد، أكدت أنه تم تحديد هوية شخص رابع، متورط في تلك الأحداث، وستشرع الإدارة في إيقاف عضويته وطرده بشكل دائم.

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ومن جانبها كانت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الإسباني، لكرة القدم قد قررت يوم الأربعاء الماضي، توقيع عقوبة على أتلتيكو مدريد، واغلاق الجزء السفلي من مدرجه، لمدة ثلاث مباريات.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر برشلونة ومعه 24 نقطة.