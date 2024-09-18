"رفض أن يمنحني قميصه" .. أتشيربي يكشف عن حديثه الساخر مع هالاند بعد معركة الاتحاد

المدافع الإيطالي المخضرم يقهر وحش السيتي

استحق المدافع الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي، لاعب إنتر، أن يكون أحد نجوم مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، بعدما حد من خطورة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند وحرمه من هز الشباك الإيطالية.

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وعاد إنتر من ملعب الاتحاد في إنجلترا، أمس الأربعاء بنقطة ثمينة من فم العملاق مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وعقب المباراة، نقلت القنوات الناقلة للقاء لقطة طريفة جمعت بين أتشيربي وهالاند، حيث ظهر أن الإيطالي يطلب من النرويجي الحصول على قميصه، لكن الأخير ضحك على طلبه واحتضنه قبل أن يتصافحا ويغادرا الملعب سويًا.

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وكشفت شبكة "بي بي سي"، عن تفاصيل الحوار الكوميدي بين اللاعبين، حيث أشار أتشيربي إلى قميص هالاند، ليرد النرويجي: "هل تريد الحصول على قميصي، لقد كنت تجذبني منه وتتعلق به منذ قليل".

ورد أتشيربي (35 عامًا) مازحًا: "لا أريد قميصًا بل أريد قميصين منك"، ليرد هالاند: "قميصان! هل تمزح؟!، اغرب عني الآن".

وعقب المباراة كتب أتشيربي في تعليق على صورة جمعته بهالاند عبر منصة "إنستجرام": "بالفعل طلبت من هالاند أن يمنحني قميصه لكنه رفض، كنت فقط أمزح معه".

يذكر أن أتشيربي كان يتولى رقابة هالاند في المباراة وحرمه من تحطيم رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو، كأسرع لاعب يسجل 100 هدف في مسيرته الاحترافية خلال 105 مباريات، حيث توقف هالاند اليوم في مباراته رقم 104 عند حاجز 99 هدفًا.