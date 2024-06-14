تطور جديد .. ابن الأهلي يفتح بابه أمام الاتحاد والنصر!

صراع جديد بين النصر والاتحاد على أحد النجوم الصاعدين

دخل ناديي الاتحاد والنصر في منافسة من أجل ضمه أحد أبناء النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهم.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن محمد أبو الشامات الظهير الأيمن لفريق القادسية، رفض تجديد عقده مع ناديه، الأمر الذي يفتح الباب أمام الراغبين في ضمه، على رأسهم الاتحاد والنصر.

وينتهي عقد أبو الشامات في صيف 2025 مع نادي القادسية، الأمر الذي قد يدفع النادي الشرقي للموافقة على رحيله خلال الفترة الحالية.

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محمد أبو الشامات صاحب الـ21 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بالنادي الأهلي، قبل أن يُصبح لاعبًا في القادسية عام 2021.

ويعد أبو الشامات عنصرًا من العناصر الأساسية بالمنتخب الأولمبي السعودي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري، كما أن لعب دورًا مهمًا في عودة الفريق الشرقي إلى دوري روشن السعودي.