تعرف على ما حدث خلال مباراة بلجيكا وأوكرانيا

أوقف كيفين دي بروينه قائد منتخب بلجيكا مباراة فريقه ضد أوكرانيا، في الجولة الختامية بدور المجموعات من كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بسبب تعرضه لليزر خلال سير المباراة من أجل المشجعين.

وكان دي بروينه قد تعرض لليزر مرتين خلال الشوط الأول، الأولى أثناء تنفيذ ركلة ركنية، والثانية أثناء لعب ركلة حرة مباشرة لفريقه.

وفي المرة الثانية رفض دي بروينه استكمال المباراة، وأخبر الحكم بأن هناك أحد المشجعين يقوم بتوجيه الليزر على وجهه أثناء اللعب، الأمر الذي يؤثر على تركيزه.

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وقام دي بروينه بالإبلاغ عن المشجع بالإشارة له، ليقوم الحكم بالتواصل مع الأمن في الملعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

ويبحث المنتخب البلجيكي عن الصعود إلى دور الـ16 ببطولة يورو 2024، وذلك بالتعادل على أقل تقدير أمام أوكرانيا لضمان الحصول على المركز الثاني في المجموعة الخامس.