أبشر يا رونالدو وحزن إيطالي ألماني.. الذكاء الصناعي يتوقع أحداث يورو 2024!

هل يتكرر الأمر مجددًا؟

قام صانع المحتوى البريطاني جايمس لاورنس ألكوت بعمل محاكاة بتقنيات الذكاء الصناعي المتعلقة بتعلم الآلات حول مشوار بطولة "يورو 2024".

وتعتمد التجربة على تكرار محاكاة كل مباراة على حدة 10 آلاف مرة، ومن خلال تلك المحاكاة يمكن الوصول إلى نتائج تقريبية لما يتوقعه الذكاء الصناعي.

البداية من دور المجموعات، حيث خلصت التجربة إلى تأهل كل من ألمانيا والمجر عن المجموعة الأولى، إسبانيا وكرواتيا عن الثانية - ما يعني احتمال خروج إيطاليا من دور المجموعات- ثم إنجلترا والدنمارك عن المجموعة الثالثة، وفرنسا وهولندا عن المجموعة الرابعة.

عن المجموعة الخامسة يتأهل كل من بلجيكا وأوكرانيا، بينما يتأهل البرتغال ومعه منتخب التشيك عن المجموعة السادسة.

ورسمت التجربة خط سير دور الـ 16 دون تحديد الفائزين، ثم وصلت إلى النسب الأكثر ترجيحًا للفرق الفائزة بالبطولة والتي رجحت كفة البرتغال كأكثر من يتوقع فوزه بالبطولة، يليه منتخب إنجلترا، ثم منتخب فرنسا، ثم إسبانيا ثم بلجيكا، بينما تحل ألمانيا المضيفة في المركز السادس.