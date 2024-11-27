"لم أفز في الآنفيلد ولكن!" .. جاريث بيل يذكر جماهير ليفربول بجرح غائر في دوري الأبطال

سجل النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق، ظهورًا نادرًا اليوم الأربعاء على ملعب "آنفيلد"، بعد غيابه الطويل عن الأضواء منذ اعتزاله كرة القدم في أعقاب كأس العالم 2022.

ويتواجد جاريث بيل في أرضية ملعب "آنفيلد"، ضمن فريق تحليل شبكة "TNT" لمباراة ليفربول وضيفه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعندما سُئل جاريث بيل عن ذكرياته عن اللعب ضد ليفربول قبل انطلاق المباراة، أجاب بأبرد تعليق ممكن قائلاً: "سجلي في أنفيلد ليس الأفضل، لكنني فزت عندما كان الأمر مهمًا".

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ولم يتذوق بيل أبدًا طعم الانتصار على الريدز في أنفيلد خلال مسيرته كلاعب، رغم فوز توتنهام (2-0) على الملعب الشهير خلال موسم 2010/2011، لكن النجم الويلزي كان غائبًا بسبب إصابة في الكاحل.

وتكرر الأمر، عندما حقق ريال مدريد فوزًا بثلاثية نظيفة على ليفربول في الآنفيلد، خلال دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال 2014، لكن جاريث بيل غاب مرة أخرى بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

ويخوض ريال مدريد المباراة في ظروف صعبة، حيث يغيب عنه كل من فينيسيوس جونيور وديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ورودريجو، بينما يغيب الثنائي داني كارباخال وإيدير ميليتاو لنهاية الموسم، بسبب إصابتهما في الرباط الصليبي الأمامي.