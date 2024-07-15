وسط آمال النصراويين .. سخرية من إبراهيم المهيدب بعد تصرفه قبل الوصول لمعسكر البرتغال

البعض يحاول النيل من رئيس النصر الجديد عن طريق "الحرب المعنوية"..

وصل إبراهيم المهيدب؛ رئيس نادي النصر السعودي "المؤسسة غير الربحية"، أمس الإثنين، إلى معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد 2024-2025، المقام حاليًا في إسبانيا.

المهيدب اعتلى كرسي رئاسة العالمي في أواخر يونيو الماضي بالتزكية، إذ لم يترشح أي منافس ضده، لتتم تزكيته لمدة عام واحد خلفًا لمسلي آل معمر.

وقبل الحضور لأول معسكر إعداد للفريق خلال فترة رئاسته، نشر المهيدب صورة عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، يظهر بها سريرًا على متن طائرة خاصة.

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هذه الصورة دفعت منافسي النصر للسخرية من الرئيس الجديد في محاولة للنيل منه معنويًا، فكتب أحدهم موجهًا حديثًا لفهد بن نافل؛ رئيس الهلال: "تروح وتجي مع الفريق بطائرة الأمير الوليد بن طلال ولا عمرك صورت السرير!! سلاماااات .. ليه تحسسنا إنك تشتغل طول الوقت وما تنام، شوف رئيس الجيران".

فيما علق آخر: "الاسم إبراهيم المهيدب، الوظيفة: غازي الذيابي"، قبل أن يضيف ثالث: "أول إنجازات النصر هذا الموسم رئيسه صار له سرير في الطائرة وبذلك يكون رئيسه إبراهيم المهيدب أول رئيس يحقق هذا الإنجاز".

على الجانب الآخر، بعث النصراويون أمنياتهم حول الموسم الجديد للرئيس، مطالبين إياه الخروج من المعسكر الحالي بمكاسب عديدة وإبرام صفقات سريعة، كي يجني الفريق ثماره في الموسم المقبل بعد الخروج بموسم صفري.

يذكر أن العالمي خرج بصفر بطولات من الموسم المنقضي 2023-2024، واكتفى بالتأهل لكأس السوبر السعودي ودوري أبطال النخبة الآسيوية.