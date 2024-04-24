آلام حادة في الصدر بعد ضياع حلم التأهل.. نقل كارلوس تيفيز إلى المستشفى!

عانى الأرجنتيني كارلوس تيفيز، نجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق، والمدرب الحالي لنادي إندبندينتي، من آلام حادة في الصدر، وجرى نقله إلى المستشفى مساء الثلاثاء.

وقال النادي الأرجنتيني، في بيان رسمي، إن "تيفيز دخل مستشفى لا ترينيداد دي سان إسيدرو، وخضع لفحوصات طبية جاءت نتيجتها مطمئنة".

ووفق البيان، فإن "الأباتشي سيواصل إجراء مزيد من الاختبارات اليوم، كجزء من الفحص العام للاطمئنان على حالته الصحية".

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وجاء مرض تيفيز بعد أسبوع من فشل الفريق في التأهل إلى ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني، وسط تكنهات بإمكانية رحيله عن النادي، رغم تجديد عقده مؤخرًا حتى نهاية 2026.

يشار إلى أن تيفيز يقود إندبندينتي منذ أغسطس 2023، وتمكن من إنقاذ الفريق من شبح الهبوط، وكان على وشك التأهل إلى تصفيات كأس الرابطة.